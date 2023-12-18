Мишустин показал премьерам стран СНГ выставку «Россия»

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин вместе с премьер-министрами из других стран СНГ посетил выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе руководители правительств осмотрели экспозицию о ключевых достижениях российских регионов. Первым Мишустин и коллеги из стран СНГ осмотрели стенд Свердловской области, на котором показано развитие территории через призму новых технологий в промышленности.

Затем премьеры перешли к экспозиции Челябинской области. Ее слоган «Все начинается с человека и его мечты» характеризует регион как место, где каждый найдет что-то для себя.

Макеты на стенде позволили главам правительств увидеть достопримечательности области с высоты птичьего полета, узнать про успехи в сельском хозяйстве, спорте и культуре.

Следующей экспозицией Мишустин и коллеги из СНГ выбрали стенд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для него была взята за основу концепция «Петербургского кинотеатра».

Высокопоставленным посетителям рассказали об особом характере города, его важнейших исторических событиях, а также инновационном и научном потенциале.

Ранее Путин подписал открытку для трехмиллионного посетителя выставки «Россия».