Гражданам ЕС могут разрешить въезд на авто из России

Евросоюз собирается смягчить контроль над импортом предметов роскоши. Он затронет автомобили, на которых граждане ЕС выезжают из России, пишет издание Financial Times (FT).

Газета сообщает со ссылкой на дипломатов, что европейцам хотят разрешить оставлять машины, на которых они въезжают в страны объединения из РФ. При этом есть условие: страна, чью границу пересекают граждане, должна быть не против проезда такого авто.

По данным издания, сразу несколько стран ЕС попросили одобрить это послабление, однако речь идет не о граничащих с Россией государствах. В приграничных странах могут позволить подобное только в «очень, очень конкретных случаях».

В сентябре Еврокомиссия выпустила пояснение к санкциям, согласно которому уже введенные ограничения касаются в том числе личного транспорта россиян. Следовательно, им не рекомендовано приезжать на авто с российскими номерами на территорию ЕС. Чехия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша уже запретили въезжать на автомобилях с российскими номерами.

Ранее Европарламент призвал Еврокомиссию отказаться от конфискации авто россиян.