Сугробы в Московском регионе будут уменьшаться из-за оттепели, но не исчезнут

Высота сугробов в Московском регионе будет уменьшаться из-за оттепели, но не сильно. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал Вильфанд, из-за оттепели высота снега сильно понижаться не будет, но осадки станут «разъедать его и прибивать».

«Но ничего страшного, он просядет, станет менее пушистым, но будет оставаться. Его выпало очень много ранее», — отметил руководитель Гидрометцентра.

Синоптик также подчеркнул, что сугробы в регионе пока продолжают устанавливать рекорды за всю историю метеонаблюдений, несмотря на то, что их высота с 17 декабря понизилась на 3 см.

Снежный покров в настоящее время немного осел — до 35 см, но это все равно больше, чем предыдущий рекорд в 34 см, который был зафиксирован в 1941 году, добавил он.

До этого Вильфанд сообщал, что в Москву идет аномальная оттепель с температурой до +6℃.

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