Эксперты назвали идеи подарков на Новый год для девочек разного возраста

При выборе новогоднего подарка для девочки специалисты рекомендуют ориентироваться на возраст. При этом они отмечают, что большинство девочек любят «все светящееся, разноцветное и красивое», поэтому вариантов подарка или дополнением к нему могут стать, к примеру, переливающийся разными цветами ночник или набор для творчества, пишет Общественная Служба Новостей.

В возрасте от 1 до 2 лет лучше выбрать в качестве подарка развивающие игрушки вроде сортеров или бизиборда. Девочкам постарше — от 3 до 5 лет — подойдут более занимательные и серьезные подарки. К примеру, нелопающиеся мыльные пузыри, детские домики или палатки в виде замка принцессы, румбокс — игрушечный домик.

Девочкам еще старше — в возрасте от 6 до 8 лет — лучше преподнести полезный подарок, связанный с увлечением ребенка творчеством или спортом. Также девочки в этом возрасте начинают увлекаться косметикой и красивой одеждой. В качестве примеров специалисты назвали такие варианты подарков, как детские смарт-часы, световой планшет для рисования, декоративная детская косметика или набор для создания украшений.

В 9-11 лет девочкам могут быть интересны такие подарки, как детская экшн-камера, набор профессиональных маркеров и прочие подобные презенты. Подросткам 12-14 лет советуют не покупать гаджеты без мнения самого ребенка. Лучше выбрать что-то более понятное — к примеру, 3D-ручку с LCD-дисплеем, набор юного блогера и другое.

Девушкам от 15 лет лучше дарить что-то по их просьбе, а если такой возможности нет, нужно выбрать что-то «промежуточное» между детским и взрослым подарком. В качестве примеров специалисты назвали набор для маникюра, чехол-аккумулятор для телефона, картину по номерам.

Напомним, детские психологи также рассказали, какие игрушки лучше всего дарить детям и подросткам на Новый год.

В Госдуме ранее оценили планы Германии конфисковать рождественские и новогодние подарки из России.