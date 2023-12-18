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В Нижнем Новгороде иностранная студентка попала в больницу из-за электроодеяла

В общежитии ННГУ случился пожар, студентку из Ирана госпитализировали с ожогами

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Нижнем Новгороде в общежитии ННГУ произошел пожар, пострадала иностранная студентка. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Пожарных вызвали в общежитие Университета Лобачевского ранним утром. В комнате на третьем этаже загорелась кровать, на которой спала 24-летняя студентка из Ирана.

Пламя, охватившее электроодеяло, оперативно потушили. Девушку госпитализировали с ожогом второй степени. Врачи диагностировали у нее повреждение 1% тела и отправили пострадавшую долечиваться домой.

По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание в одеяле.

Ранее домашняя кошка предупредила хозяина о замыкании и спасла от пожара.

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