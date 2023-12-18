В Тольятти женщина три года ходила с гигантской опухолью из-за страха перед врачами

В Тольятти у женщины диагностировали опухоль диаметром 62 сантиметра. Об этом сообщает Городская клиническая больница №5.

Россиянка оказалась в больнице после того, как потеряла сознание на улице. Во время осмотра выяснилось, что в течении трех лет женщина видела, как у нее увеличивается живот, и она стала быстрее уставать. Жительница Тольятти игнорировала проблему, так как боялась врачей.

«Пациентка была уже в таком положении, что на операцию вынуждена была согласиться без вариантов», – поделился заведующий отделением абдоминальной онкологии Сергей Симатов.

Врачи провели операцию и извлекли 24-килограмовую доброкачественную опухоль. Женщину выписали спустя 12 дней в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Подмосковье врачи удалили женщине 15 миом.