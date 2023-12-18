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Задержанный за слив данных США испанский разведчик оказался экспертом по России

El Confidencial: сливавший данные США испанский разведчик был экспертом по РФ

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Depositphotos

Испанский разведчик, которого подозревают в передаче секретных данных сотрудникам посольства США, занимался вопросами, связанными с РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает испанская газета El Confidencial.

По информации журналистов, специалист национального разведывательного центра Испании входил в команду первого подозреваемого в сливе секретных сведений. Статус эксперта по России якобы сделал его особо ценным кадром для вербовки со стороны Штатов. Отмечается, что разведчик предоставлял США информацию и из других областей. При этом он проработал на свою страну свыше 20 лет.

Обвиняемым в шпионаже грозит до 12 лет тюрьмы за госизмену.

О шпионском скандале 7 декабря написала газета El Pais. По данным издания, из Испании за шпионаж выслали как минимум двух сотрудников посольства США. В сливе информации заподозрили двух испанских агентов. Один из них — офицер среднего звена — якобы был завербован, позарившись на обещанную крупную сумму денег.

Ранее в Германии полковника бундесвера обвинили в передаче России секретных данных.

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