Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юноша на спор ударил полицейского в лицо

В Подмосковье задержали молодого человека, который ударил полицейского на спор

close
100%
Global Look Press

В Подмосковье молодой человек ударил сотрудника ДПС на спор и был задержан. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

19-летний юноша подошел к старшему инспектору ДПС и обратился к нему якобы за помощью. Но вместо рассказа о своей проблеме он со всей силы ударил полицейского на глазах у его напарника.

Правоохранители тут же задержали нападавшего. Безработный и до сих пор не судимый молодой человек пояснил, что ударил сотрудника органов внутренних дел из-за недавнего спора с приятелем и личных претензий к нему не имеет.

У старшего лейтенанта диагностировали ушиб части лица, а в отношении злоумышленника начали проверку.

Ранее в Красноярске мужчину задержали за попытку испортить инсталляцию в виде буквы Z.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами