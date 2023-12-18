Юноша на спор ударил полицейского в лицо

В Подмосковье молодой человек ударил сотрудника ДПС на спор и был задержан. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

19-летний юноша подошел к старшему инспектору ДПС и обратился к нему якобы за помощью. Но вместо рассказа о своей проблеме он со всей силы ударил полицейского на глазах у его напарника.

Правоохранители тут же задержали нападавшего. Безработный и до сих пор не судимый молодой человек пояснил, что ударил сотрудника органов внутренних дел из-за недавнего спора с приятелем и личных претензий к нему не имеет.

У старшего лейтенанта диагностировали ушиб части лица, а в отношении злоумышленника начали проверку.

Ранее в Красноярске мужчину задержали за попытку испортить инсталляцию в виде буквы Z.