Экспозиция «Есть свое!» на ВДНХ расскажет об отечественном агропроме

На международной выставке-форуме «Россия» продолжает работу экспозиция «Есть свое!» от Минсельхоза. Она посвящена достижениям отечественного агропрома и стала одной из самых популярных на выставке.

По мнению организаторов, самая народная и душевная точка экспозиции – Ново-Простоквашино. Это прототип современной деревни под открытым небом, где есть все для комфортной жизни и работы. На местной ферме можно познакомиться с гусями, овцами, коровами, оленями и пушными животными, а на мастер-классах — научиться готовить хлеб и сыр. Также посетители могут пройти познавательные квесты с призами или примерить на себя роль комбайнера и тракториста на специальных симуляторах. По вечерам со сцены звучит живая музыка: выступают финалисты шоу «Голос», народные коллективы и другие артисты.

В свою очередь, в Музее лошади, который расположен в павильоне Центра национальных конных традиций, расскажут о развитии коневодства в России, скачках и конных профессиях. Также для посетителей проходят экскурсии по демонстрационной конюшне, где можно пообщаться с лошадьми, узнать об их содержании и разных породах.

Экспозиция в павильоне №51 посвящена одному из главных богатств России – зерну. Мультимедийная выставка расскажет, как выводят новые сорта, проходит проверка качества, в какие страны осуществляются поставки. Также там – локация с бескрайним цифровым пшеничным полем.

На втором этаже павильона проходят дегустации блюд, приготовленных исключительно из российской рыбы и морепродуктов. В меню есть салат из командорского кальмара с ламинарией и цитрусовой заправкой, пасту с морепродуктами, уху из трески, сайды и камбалы, филе горбуши с пряными травами и мини-картофелем, десерт и напиток.

Экспозиция павильона №28 посвящена развитию пчеловодства. Сейчас по расположенному здесь музею проводят бесплатные экскурсии. Завершить прогулку по выставке можно дегустацией меда.

В павильоне №510 «Главвино» также проходят дегустации. Здесь можно попробовать российские вина из основных винодельческих регионов нашей страны, а заодно узнать об истории и современном развитии этой отрасли в России.