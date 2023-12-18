В Ижевске предотвратили теракт против главы предприятия ОПК

В Ижевске Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, силовики задержали гражданина России 1990 года рождения. Он готовился совершить теракт против главы одного из оборонных предприятий с использованием самодельного взрывного устройства.

В службе уточнили, что задержанный действовал по заданию украинской террористической организации.

До этого в Ростовской области ФСБ задержала 40-летнего гражданина Украины, который шпионил за Вооруженным силами (ВС) России. Он собирал и передавал разведке Украины данные о местах дислокации воинских подразделений армии России. Уточняется, что мужчина общался с агентами через мессенджер.

У задержанного нашли и изъяли средства связи, которые он использовал для общения с украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.