В Петербурге у мужчины украли из кладовки 20 миллионов рублей

В Петербурге мужчина лишился 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Красносельском районе. Мужчина обратился в полицию и заявил, что из его студии пропали деньги.

«Выяснилось, что миллионы хранились даже не в сейфе, а в ящике кладовки», — сообщается в публикации.

Приехавшие на место полицейские не обнаружили каких-либо следов взлома или беспорядка. Специалисты изъяли отпечатки пальцев и обуви.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Ранее под Липецком женщина скачала приложение и лишилась 6,4 миллиона рублей.