В Курской области учредили новые награды для родных отличившихся на службе россиян

В Курской области учреждены новые награды — медали «Мать героя» и «Отец героя». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Соответствующий закон был принял Курской областной думой, губернатор его подписал.

Старовойт отметил, что это важная инициатива, особенно в современных реалиях, когда российские военнослужащие «проявляют героизм и стойкость на передовой».

Губернатор уточнил, что соответствующие награды будут предоставлять родителям россиян, отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга.

На прошлой неделе министерство обороны РФ сообщало, что разведчикам воздушно-десантных войск (ВДВ) вручили государственные награды на передовых позициях. Это были награды ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты III и IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова, «За воинскую доблесть», врученные «за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции» на Украине.

Ранее в Минобороны назвали число десантников, ставших Героями РФ с начала спецоперации.