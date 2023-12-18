Врач рассказала, как избежать сухости кожи зимой

Коже лица в зимний период нужна особая защита, чтобы уберечь ее от повреждений и сухости. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«Нужно соблюдать питьевой режим, не забывать о том, что вода — это не чай и не горячительные напитки. И алкоголь тоже пересушивает кожу, вытягивает влагу. Нужны увлажняющие средства и дополнительный уход в виде масок. Это могут быть тканевые маски, силиконовые маски. И, конечно, перед выходом на улицу обязательно нужно наносить крем. Он должен быть более плотной текстурой, более жирный, более плотный и при возможности, конечно, закрывать лицо шарфом» — отметила эксперт.

Зимой лучше отдавать предпочтение плотному крему для лица, добавила Галлямова. Помимо этого, стоит использовать увлажнитель воздуха, который поможет предотвратить сухость кожи и обострение других проблем.

Врач-косметолог Татьяна Макарова до этого говорила, что при злоупотреблении алкоголем лицо становится отечным, поскольку жидкость выходит из клеток и скапливается в межклеточном пространстве. Она добавила, что спиртные напитки могут также стать причиной разрастания мелких капилляров на лице и покраснения кожи.

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