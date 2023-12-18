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Водитель спрятал наркотики в паспорте и попался инспекторам при стандартной проверке

В Кузбассе остановили автомобилиста без прав и с наркотиком в паспорте

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

В Прокопьевске мужчина прятал наркотики в паспорте. Об этом сообщили в УМВД по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Фрунзе автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 30-летний местный житель. Автомобилист признался полицейским, что пил спиртные напитки, но отказался от прохождения медосвидетельствования. В паспорте у него правоохранители нашли сверток с запрещенным веществом. Как вскоре выяснилось, задержанный приобрел синтетический наркотик общей массой 0,105 грамма для личного потребления.

На нарушителя составили административные протоколы за управление транспортным средством без прав и незаконный оборот наркотических средств, а также отправили его автомобиль на спецстоянку. Фигуранту грозит уголовное разбирательство и два года лишения свободы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения «лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость».

Ранее россиянин прятал наркотики в мандарины и картофель.

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