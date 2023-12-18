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Ребенок получил сильный ожог на шоу мыльных пузырей

В Барнауле ребенок получил ожог четырех пальцев на шоу мыльных пузырей

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FotograFFF/Shutterstock

В Барнауле на шоу мыльных пузырей пострадал полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О произошедшем рассказала мать пострадавшего. По ее словам, на мероприятии была фиолетовая подсветка, состоящая из металлогалогенного прожектора. В какой-то момент ребенок решил посмотреть на источник света и спустя несколько секунд у маленького посетителя обнаружили ожог.

По предварительной информации, мальчик коснулся нагретого светильника. Мать сразу же побежала с сыном к крану с холодной водой. В этот момент ребенок плакал, но все присутствующие игнорировали произошедшее.

Женщина обратилась к работникам за аптечкой, но там каких-либо лекарств от ожогов не нашли. Мальчику вызвали скорую помощь. У него диагностировали ожог четырех пальцев.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент прокуратура проводит проверку.

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