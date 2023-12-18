Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в декабре

«Работа.ру»: вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой в Москве

close
100%
Freepik

В число самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в декабре вошла профессия врача-стоматолога, ему предлагают зарплату от 370 тыс. рублей в месяц. Об этом «Москве 24» рассказали эксперты сервиса «Работа.ру».

На втором месте в списке оказалась вакансия инженера-электроника с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц. Семейная пара, которая будет помогать по хозяйству в загородном доме в Московской области, сможет получать от 270 тыс. рублей. На зарплату в 200 тыс. рублей могут рассчитывать менеджер по продажам B2B, главный бухгалтер в оптовой компании, а также начальник участка по системам ОВ и ВК.

Ведущий специалист имитационного моделирования производства может получать 180 тыс. рублей. Аналогичную зарплату предлагают проектировщику, официанту в ресторане и технологу в пекарне.

Ноябрьское исследование сервиса «Зарплата.ру» до этого показало, что в преддверии Нового года в сфере торговли увеличилось количество вакансий с частичной занятостью. В исследовании, кроме того, отмечается, что в 2,5 раза выросло и количество предложений работы в качестве торговых представителей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами