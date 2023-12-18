Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в декабре

В число самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в декабре вошла профессия врача-стоматолога, ему предлагают зарплату от 370 тыс. рублей в месяц. Об этом «Москве 24» рассказали эксперты сервиса «Работа.ру».

На втором месте в списке оказалась вакансия инженера-электроника с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц. Семейная пара, которая будет помогать по хозяйству в загородном доме в Московской области, сможет получать от 270 тыс. рублей. На зарплату в 200 тыс. рублей могут рассчитывать менеджер по продажам B2B, главный бухгалтер в оптовой компании, а также начальник участка по системам ОВ и ВК.

Ведущий специалист имитационного моделирования производства может получать 180 тыс. рублей. Аналогичную зарплату предлагают проектировщику, официанту в ресторане и технологу в пекарне.

Ноябрьское исследование сервиса «Зарплата.ру» до этого показало, что в преддверии Нового года в сфере торговли увеличилось количество вакансий с частичной занятостью. В исследовании, кроме того, отмечается, что в 2,5 раза выросло и количество предложений работы в качестве торговых представителей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в России.