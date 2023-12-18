Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, слабые дожди и до +3°C ожидается в Москве в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, погоду в столице в первый рабочий день недели будет формировать периферия обширного атлантического циклона. Преимущественно весь день ожидается облачная погода с небольшими слабыми осадками, но в виде дождей.

Днем в столице будет держаться плюсовая температура от одного до трех градусов. По области можно будет зафиксировать от -1°C до +4°C.

Леус также предупредил о гололедице. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду, отметил он. По его словам, атмосферное давление в этот день будет меняться мало — барометры покажут 742 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Накануне Леус спрогнозировал, что привычная зимняя погода может вернуться в Москву на грядущих выходных. По словам синоптика, вместе с возвращением холодов в городе снова начнут вырастать сугробы, а в воскресенье, 24 декабря, столица может взять новый рекорд — синоптики прогнозируют максимально низкое атмосферное давление.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.