Психолог назвал лучшие варианты отдыха на новогодних выходных

Самым полезным вариантом отдыха на новогодние праздники будет тот, который не свойственен для конкретного человека. Об этом «Москве 24» рассказал специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк.

Так, любители активного отдыха могут попробовать что-то спокойное, например, чтение книг. Тем, кто любит отдыхать перед телевизором, стоит попробовать занятия спортом или долгие прогулки. Он отметил, что такие варианты дадут человеку новый опыт, а это поможет лучше отдохнуть. Если человек часто усердно работает и всегда решает задачи, ему важно научиться переключаться.

«Нужно потратить энергию не на работу, а на семью, активный отдых, новое хобби, путешествие. Это даже может быть спокойное времяпрепровождение на даче или за книгой. Главное — взять за правило, что если находишься в каком-то процессе, то нужно полностью погружаться внутрь него и не отвлекаться на другие», — отметил Довгалюк.

При появлении тревожных мыслей о предстоящей после праздников работе важно переключиться на позитивное мышление, добавил психолог.

«Например, думать о том, какие впереди интересные карьерные задачи, что скоро можно будет обсудить с коллегами новогодние праздники. То есть нужно искать точки, благодаря которым хотелось бы вернуться на работу, хоть это и довольно непростой процесс», — рассказал специалист.

Если самостоятельно справиться с негативными эмоциями не получается, важно обратиться к психологу, заключил эксперт.

Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» до этого назвали топ новогодних направлений до 100 тыс. рублей на двоих. Среди отечественных направлений специалисты выбрали Калининград, Минеральные Воды и Владивосток.

Ранее Дед Мороз рассказал, о каких подарках к Новому году мечтают дети в России.