Задержанный хулиган пытался сбежать из патрульной машины через окно и попал под суд

Житель Магадана попал на скамью подсудимых за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом говорится на сайте прокуратуры Магаданской области.

В сентябре полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в мелком хулиганстве. Его усадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции в поселке Сокол, но нарушитель, не желавший нести ответственность, попытался выпрыгнуть из салона через окно движущегося транспортного средства. Попытка не увенчалась успехом, и участковому пришлось держать мужчину за ноги.

После этого водитель прекратил движение, и сотрудники полиции помогли застрявшему в оконном проеме злоумышленнику освободиться, после чего он оттолкнул правоохранителей и побежал. Вторую попытку бегства также пресекли, но обвиняемый, оказывая активное сопротивление, ударил полицейского.

Теперь задержаннай за административное правонарушение может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Ранее мужчину осудили за нападение на конвоиров и побег из суда на 20 лет.