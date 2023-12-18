Россияне ответили, в какую больницу они скорее пойдут лечиться

Жители России в основном негативно относятся к государственной системе здравоохранения, однако все равно предпочитают ее частной медицине. Об этом стало известно после опроса, результаты которого привел «Коммерсантъ».

В исследовании приняли участие 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет. Из них 44% оказалось «скорее довольны», а 54% «скорее недовольны» ситуацией со здравоохранением в стране.

Причем чаще именно недовольство выражали опрошенные женщины. Исследователи предположили, что это может быть связано с тем, что статистически именно женщины чаще посещают медицинские организации, в том числе с больными детьми. А чем шире опыт взаимодействия, тем выше вероятность столкнуться с негативными ситуациями, отметили исследователи.

Большинство жалоб со стороны опрошенных затрагивают цены на лекарства, а также плохую работу медицинского персонала. Старшее поколение выразило мнение, что квалификация медиков стремительно ухудшается, из-за чего им нередко назначают неверное лечение.

Тем не менее, несмотря на негативные оценки, при выборе медицинского учреждения респонденты чаще отдают предпочтение именно государственным клиникам. Приблизительно четверть опрошенных (23%) выбрали все же частную медицину. Такая тенденция оказалась характерна для всех регионов — как в крупных, так и в малых городах. Больше всего отдавали предпочтение государственной медицине жители Урала — 84% из них утверждают, что в случае болезни скорее обратятся в государственную поликлинику.

Исследователи отметили, что материальное благополучие также является одним из значимых факторов. То есть к частным специалистам чаще обращаются те, кто может себе это позволить. Тем не менее наблюдается довольно устойчивый выбор в пользу государственных поликлиник, констатируют эксперты. Это может объясняться общим социально-экономическим фоном и растущей стоимостью добровольного медицинского страхования.

Ранее стало известно, что маникюр остается самой популярной бьюти-услугой среди россиян.