Врач рекомендовала не садиться на диету за несколько дней до Нового года

Садиться на диету за несколько дней до Нового года не рекомендуется — это может нанести вред здоровью. Об этом заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

Как рассказала диетолог, частой проблемой особенно для молодых женщин бывает невозможность влезть в новогоднее платье. Если похудеть к праздникам не получилось, резко ограничивать себя в еде не нужно, подчеркнула Залетова.

Резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем, пояснила врач.

По ее словам, лучше поработать над уменьшением жидкости в теле. Для этого следует убрать все соленые продукты из рациона и недосаливать еду, а также пить больше воды.

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