Число россиян в отпуске за свой счет стало рекордным за десять лет

В России число работников крупных и средних организаций, которые уходили в отпуск без сохранения зарплаты, в июле–сентябре 2023 года составило 3,44 млн человек. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата, которые есть у РБК.

В исследовании говорится, что на фоне такого же периода 2022 года показатель вырос на 4% и стал рекордным как минимум за десять лет.

Также эксперты выяснили, что за год число сотрудников в простое снизилось в 2,4 раза. Впервые за десятилетие оно оказалось на отметке ниже 100 тыс. — чуть менее 99 тыс. человек. По мнению исследователей, это связано с нехваткой персонала и рекордным снижением безработицы. По данным Росстата, уровень безработицы в РФ летом был на уровне 3%, а в октябре упал до исторического минимума в 2,9%.

Эксперты считают, что рост числа отпускников за свой счет на фоне снижения количества сотрудников в простое может говорить об усилении проблемы скрытой безработицы. То есть работодателю в сложной экономической ситуации выгоднее вынудить работников уйти в отпуск без содержания, чем оплачивать простой.

Но с другой стороны, по их оценкам, скачок числа отпусков за свой счет может говорить об увеличении объема сверхурочной работы в компаниях, которую сотрудники пытаются компенсировать отгулами. А чтобы попасть в статистику отпусков без сохранения зарплаты, достаточно уйти в однодневный отгул.

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