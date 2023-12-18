Телефонные мошенники в РФ стали в четыре раза чаще звонить от имени сотовых операторов

Телефонные мошенники стали гораздо чаще звонить от имени операторов мобильной связи с требованием продлить SIM-карту. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, количество подобных звонков в октябре, по сравнению с сентябрем, выросло в три раза, а в ноябре по сравнению с сентябрем — в четыре раза. По сведениям экспертов, мошенники стали применять такую схему еще с конца лета, а сейчас она попала в число наиболее используемых.

При звонке преступники представляется сотрудниками телеком-оператора и сообщают, что подходит к концу срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи. При этом в личном кабинете абонента информация об этом якобы не отображается, поэтому уведомление происходит исключительно устно.

Мошенники пытаются получить конфиденциальные и учетные данные от личного кабинета клиента и одноразовые коды. Если преступникам удастся их раздобыть, то они установят переадресацию СМС на нужный им номер или выпустят виртуальный дубликат SIM-карты (eSIM).

Так злоумышленники смогут получит доступ к личного кабинета абонента в других сервисах, в том числе, информационных и финансовых.

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