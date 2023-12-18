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Сальдо заявил, что перед ВСУ стояло задание разрушить Каховскую ГЭС

Сальдо: разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел было заданием ВСУ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что перед украинскими войсками было поставлено конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел.

По его словам, во время проведения спецоперации плотина подвергалась постоянным обстрелам, так как по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. Кроме этого, Сальдо рассказал, что в ней находилось шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра.

«Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить», — сказал Сальдо.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее в Херсонской области сообщили о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

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