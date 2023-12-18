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В Финляндии потребовали открыть границы с Россией

Ассоциацию создают в Финляндии, чтобы добиться открытия границы с Россией

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Lehtikuva/Reuters

Граждане России и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

«Россияне и лица с двойным гражданством, которые проживают Финляндии, создают ассоциацию для защиты своих интересов. Первостепенная задача ассоциации состоит в том, чтобы добиться открытия восточной границы», — говорится в публикации.

Заседание ассоциации проходило в Центральной библиотеке Хельсинки «Ооди». По информации Yle, на мероприятии были также граждане Финляндии. Ассоциация планирует отстаивать интересы и права россиян и людей с двойным гражданством.

Один из организаторов мероприятия Карина Терехова сообщила, что ассоциация планирует заниматься решением проблем, которые возникают в условиях закрытия границы.

«Проблемы возникнут и у многих финнов. Они касаются семейных связей, например, когда пожилые родственники живут по другую сторону границы», — добавила она.

В приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы Финляндии с Россией.

Ранее Путин прокомментировал отношения России с Финляндией.

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