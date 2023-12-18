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Россияне рассказали, сколько готовы потратить на горнолыжный отдых

Большинство россиян готовы потратить на горнолыжный отдых 100-300 тыс. рублей

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Shutterstock

Большая часть опрошенных (55%) россиян, которые практикуют горнолыжных отдых, рассказали, что тратят на него 100-300 тыс. рублей в расчете на одного человека. Еще 41% россиян стараются тратить не более 50 тыс. рублей: эти респонденты бронируют курорты заранее и максимально экономят. Это показало исследование BestDoctor, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Потратить на горнолыжный отдых более 300 тысяч рублей могут только 4% россиян. Они отметили, что готовы переплачивать за комфортную и развитую инфраструктуру.

«Россияне также признались, что беспокоятся о травмоопасности занятий горнолыжным спортом и готовы приобретать специализированную страховку. Так, каждый второй респондент приобретает страховку от травм на склоне (51%). Россияне также беспокоятся за сохранность своего горнолыжного оборудования: больше половины (51%) хотели бы приобрести страховку от поломки/потери оборудования, если будет такая возможность», — прокомментировал Михаил Беляндинов, сооснователь группы компаний BestDoctor.

Жители страны также поделились, как оценивают инфраструктуру и удобство российских горнолыжных курортов. Так, почти половина россиян (43%) высказываются позитивно, но подчеркивают, что еще есть над чем работать. Еще треть россиян (34%) полностью довольны инфраструктурой горнолыжных курортов в России. Но есть и те, кто высказываются негативно — 11% опрошенных. Еще 12% опрошенных затрудняются ответить.

В целом инфраструктура — ключевой критерий при выборе горнолыжного курорта у более трети опрошенных (40%). Среди других факторов — удаленность и удобная транспортная доступность (для 31% опрошенных), хорошие перепады высот (для 14% опрошенных) и доступная стоимость авиабилетов (для 14% респондентов).

В топе курортов, которые соотечественники выбрали для активного отдыха в 2024 году: Роза Хутор и Красная поляна (33%), Домбай (17%), Эльбрус и Чегет (19%). Среди других популярных мест — Шерегеш (14%), Архыз (14%), Подмосковье (8%).

Ранее россияне рассказали, как оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма.

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