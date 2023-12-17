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В Буэнос-Айресе ураган сломал один из главных символов города

В столице Аргентины штормовой ветер сломал один из главных символов города

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Рустем Фаляхов/«Газета.Ru»

Обрушившийся на столицу Аргентины Буэнос-Айрес штормовой ветер сломал один из главных символов города — механический цветок Floralis Genérica, сообщает ТАСС.

Floralis Genérica, созданный из нержавеющей стали и алюминия архитектором Эдуардо Каталано, был подарен столице в 2002 году. С помощью специальной гидравлической системы цветок, имеющий высоту 20 метров и вес 18 тонн, должен был каждый день распускать и закрывать лепестки, однако в последние годы из-за повреждения механизма он оставался без движения в закрытом или открытом состоянии.

В результате разгула стихии один из шести лепестков цветка оказался на земле. Ураганный ветер в Буэнос-Айресе повалил сотни деревьев, нарушил работу одного из столичных аэропортов. В регионе нарушено движение поездов, у многих зданий сорваны крыши, около полумиллиона человек осталось без электричества.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе возобновлена прерванная из-за мощного снегопада подача электричества.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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