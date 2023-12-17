На Украине заключили под стражу взорвавшего гранаты в Закарпатье

Суд в Закарпатской области заключил под стражу депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина, который бросил три гранаты в ходе заседания сельсовета. Об этом сообщает ТАСС.

«Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета», — говорится в сообщении.

Ранее в больнице пришел в себя депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, накануне взорвавший в ходе заседания три боевые гранаты.

15 декабря сообщалось, что депутат сельсовета села Керецки Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, один не выжил. Батрина с ранениями отвезли в больницу.

В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила уголовное дело.

Ранее на Украине показали кадры, как депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета.