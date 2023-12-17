Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заключили под стражу взорвавшего гранаты в Закарпатье

На Украине заключили под стражу депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье

close
100%
Shutterstock

Суд в Закарпатской области заключил под стражу депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина, который бросил три гранаты в ходе заседания сельсовета. Об этом сообщает ТАСС.

«Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета», — говорится в сообщении.

Ранее в больнице пришел в себя депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, накануне взорвавший в ходе заседания три боевые гранаты.

15 декабря сообщалось, что депутат сельсовета села Керецки Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, один не выжил. Батрина с ранениями отвезли в больницу.

В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила уголовное дело.

Ранее на Украине показали кадры, как депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами