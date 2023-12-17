В ЛНР предотвратили серию атак дронов ВСУ

Военная комендатура Луганской народной республики сообщила, что российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили несколько атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства. В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших среди населения нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы ВС России оказывают мощное давление на украинских военнослужащих. При этом генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос назвал РЭБ ВС России одним из факторов, который оказывает достаточно сильное давление на способность украинской армии вести боевые действия.

По словам генерала в отставке, из-за работы средств радиоэлектронной борьбы исчезает связь между солдатами и командирами, что мешает «одерживать какие-либо победы». Кривонос обратил внимание, что благодаря РЭБ российские части увеличили число используемых на передовой боевых дронов, включая и FPV-беспилотники.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.