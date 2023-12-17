Два села в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе два села остались без света из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье», — сказал Гладков.

По его словам, в селе Теребрено повреждены три дома. При этом отмечается, что в один дом снаряд попал напрямую.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела села Теребрено со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили частный дом и беседка, а также линии электро- и газоснабжения. Он отметил, что люди не пострадали.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Теребрено Краснояружского района. По его словам, на границе села идет стрелковый бой. Он отметил, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

Также он рассказал, что Вооруженные силы Украины около 50 раз ударили по Белгородской области за минувшие сутки.

Ранее в Белгородской области зафиксировали 15 прилетов за сутки.