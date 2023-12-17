США могут ограничить число беженцев с Украины

Американский сенатор от демократической партии Джо Манчин заявил, что власти США готовы ограничить число беженцев с Украины, которые могут находиться на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, республиканские сенаторы в рамках сделки с администрацией Джо Байдена обсуждают ограничение на количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, включая беженцев из Украины и Афганистана.

«Ты не сможешь просто приехать и сказать: «Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну», — сказал Манчин.

Ранее сообщалось, что 2022 году на американских улицах рекордно возросло число лиц, не имеющих постоянного жилья, — до 650 тысяч. Такие данные приводит министерство жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов.

По данным ведомства, 40% бездомных в США составляют афроамериканцы, четверть — люди пожилого возраста, менее 10% — граждане латиноамериканского происхождения. Также среди американских бездомных наблюдается много беженцев, прибывших в страну за минувшие годы. Как заявили в Национальном альянсе по искоренению бездомности, руководству страны нужно быстрее работать с выдачей убежищ переселенцам, а также помогать им с обеспечением работой и помещением.

Ранее самолет с 53 бездомными собаками на борту совершил экстренную посадку в США.