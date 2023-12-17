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Гладков рассказал о повреждениях при атаке ВСУ на деревню в Белгородской области

Гладков: при атаке ВСУ на Теребрено в Белгородской области поврежден частный дом

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Теребрено со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили частный дом и беседка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Повреждения получили также линии электро- и газоснабжения. Он отметил, что люди не пострадали.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Теребрено Краснояружского района. По его словам, на границе села идет стрелковый бой. Он отметил, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

Также он рассказал, что Вооруженные силы Украины около 50 раз ударили по Белгородской области за минувшие сутки.

Накануне он рассказал, что атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа.

Ранее в Белгородской области зафиксировали 15 прилетов за сутки.

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Обстрелы Белгородской области
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