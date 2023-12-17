Шольц приравнял Хануку к Рождеству

Традиционный иудейский праздник Ханука имеет такую же значимость для культуры Германии, как и христианское Рождество. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

«Само собой разумеющийся факт, что Ханука относится к Германии в той же мере, как Рождество», – сказал Шольц.

Обращаясь к еврейской общине, политик также отметил, что власти страны сделают все, что от них зависит, чтобы искоренить антисемитизм в Германии.

Само слово Ханука означает «обновление». Данный праздник был утвержден во втором веке до нашей эры, он длится восемь дней. В 2023 году она началась вечером 7 декабря и продлилась до вечера 16 декабря.

15 декабря, в разгар ханукальной недели, в польском городе Вроцлаве прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули менору.

За несколько дней до этого депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Браун загасил ханукальные свечи в здании парламента огнетушителем.

После этого против Брауна возбудили уголовное дело.

Ранее компания IKEA выпустила к Рождеству гигантскую фрикадельку.