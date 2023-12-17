В петербургской квартире протекавший потолок рухнул на детскую кровать

В Петербурге протекавший потолок квартиры в доме-«сталинке» рухнул на детскую кровать. Об этом сообщает «Мегаполис».

По информации издания, инцидент произошел 17 декабря в Московском районе на Сызранской улице. Потолок квартиры на пятом этаже в детской комнате рухнул на кровать несовершеннолетнего, который в момент обрушения в комнате отсутствовал.

Сообщается, что хозяева квартиры обратились по факту произошедшего в управляющую компанию и аварийную службу. Однако никакой реакции со стороны коммунальных служб не последовало.

По данным «Мегаполиса», жильцы пятого этажа жилого дома страдают от протечек потолка на протяжении последних четырех лет. По словам петербуржцев, они много раз жаловались во все инстанции.

Ранее в Тульской области крыша многоквартирного дома рухнула из-за снега.