Трехлетний ребенок получил ожог ягодиц в детском саду в Ярославской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проведения проверки по факту травмирования трехлетнего ребенка в детском саду под Ярославлем, мальчик получил сильнейший ожог ягодиц. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

В Ярославской области следователи начали проверку детского сада, где трехлетний ребенок получил сильный ожог. Инцидент произошел в Рыбинске еще 8 декабря, о произошедшем рассказала мать мальчика.

По словам женщины, младший воспитатель подмывала ребенка и случайно ошпарила его кипятком.

«Ребенок ходил с трудом, увидев отца, заплакал во весь голос, сказал: «тетя горячей водой сделала». При присутствии старшего воспитателя с ребенка сняли одежду и на ягодицах ребенка отец увидел ужасные следы ожога», — отметила женщина.

По факту травмирования малолетнего проверку проводит СК Ярославской области, о ее результатах доложат главе СК России Александру Бастрыкину.

Ранее СК возбудил уголовное дело после падения пятерых школьников в яму с кипятком.