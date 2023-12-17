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В Минэнерго отчитались о восстановлении энергоснабжения в регионах

Шульгинов: ремонт энергоснабжения в регионах РФ ведется в круглосуточном режиме

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Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в регионах России, пострадавших из-за сильных морозов, ведутся в круглосуточном режиме. Об этом рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщает ТАСС.

«Специалисты сейчас работают ночью и днем», – сказал Шульгино.

Шульгинов подчеркнул, что неблагоприятные погодные условия для электроснабжения сложились в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае, Ростовской области, а также в ЛНР и ДНР.

Экстренные службы разбирают снежные завалы и вывозят поваленные деревья, сообщил министр и поблагодарил сотрудников ведомств, занятых в восстановлении инфраструктуры.

По его словам, погодные условия не позволяют принимать превентивные меры для защиты электросетевого комплекса. Чиновник отметил, что главной проблемой для инфраструктуры являются ледяные дожди.

До этого сообщалось, что в Белгородской области полностью восстановлено электроснабжение после снегопада.

Ранее россиян предупредили о приближающихся погодных аномалиях.

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