Путин заявил, что РФ не обменяет суверенитет «на колбасу»

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не намерена отдавать свой суверенитет в обмен «на колбасу». Об этом сообщает ТАСС.

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — сказал Путин.

Ранее Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. Также он отметил, что для власти важно безусловное обеспечение прав и свобод граждан стран и развитие политической системы.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к подведению итогов года в прямом эфире с вечера 12 декабря. По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее в Москве началась пресс-конференция Путина.