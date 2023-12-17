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Россиян предупредили о погодных аномалиях

Синоптик Шувалов рассказал о погодных аномалиях в России

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Shutterstock

Сразу несколько регионов России на будущей неделе ждет аномальная погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает RT.

По словам синоптика, сильные морозы придут в Иркутский район и в Бурятию. Похолодание до -35 градусов можно ждать в Красноярском крае, отметил Шувалов.

Он подчеркнул, что европейскую территорию России также ждет аномалия, но со знаком «плюс». Вся следующая неделя в этом регионе будет на 2-5 градусов теплее нормы.

Шувалов добавил, что благодаря воздуху из Атлантики особенно тепло будет в западных регионах. Например, до 4 градусов тепла можно ожидать в Пскове.

«Очень ветреная погода в понедельник ожидается на севере Курил и на Камчатке — до 30 м/с. Сильный снег. Выпадет до 30—40 см», — уточнил Шувалов.

До этого Шувалов спрогнозировал оттепель в московском регионе после ухода циклона «Ваня».

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода будет преобладать этой зимой.

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