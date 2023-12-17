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Россиянам рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе красной рыбы

Роскачество: при выборе красной рыбы надо обратить внимание на ее цвет и мышцы

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Freepik.com

В Роскачестве рассказали, что при выборе красной рыбы нужно обратить внимание на ее цвет и плотность мышечной ткани и наличие повреждений, передает РИА Новости.

Там указали, что цвет должен быть равномерным, не тусклым, без разводов, коричневых или желтых пятен.

Как заявили в организации, горбуша, нерка и чавыча будет более яркой по цвету, а слабосоленая семга и форель (аквакультурные) из-за специфического питания будут иметь более насыщенный цвет, но разных оттенков, от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей в рыбе.

По словам экспертов, поверхность рыбы должна быть чистой и без повреждений. Не допускаются расслоение и дряблость, мышечная ткань должна быть умеренно плотной.

Также в Роскачестве рассказали, что идеальный состав — это рыба и соль. При этом допускается добавление бензойной и сорбиновой кислот (в качестве консервантов). Кроме того, на маркировке от производителя должно быть указано, из какого сырья была приготовлена рыба — либо из замороженного, либо из охлажденного.

До этого россиянам объяснили, как выбрать сладкий подарок для детей на Новый год.

Ранее нутрициолог назвала бюджетную замену красной рыбе.

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