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Полиция Финляндии потребовала ареста россиянина Тордена

Yle: в Финляндии криминальная полиция потребовала арестовать россиянина Тордена

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ДШРГ «Русич»/VK

Центральная криминальная полиция Финляндии требует арестовать гражданина России Воислава Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на территории Украины. Об этом сообщает издание Yle.

Как следует из ордера на арест, Торден совершил предполагаемые преступления в 2014–2015 годах.

По информации уездного суда Хельсинки, заседание по делу россиянина состоится 18 декабря во второй половине дня.

8 декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего россиянина на Украину.

До этого Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена.

Позже пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания гражданина России.

Ранее в Норвегии по подозрению в шпионаже задержали «бразильца», который оказался гражданином РФ.

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