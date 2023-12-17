Полиция Финляндии потребовала ареста россиянина Тордена

Центральная криминальная полиция Финляндии требует арестовать гражданина России Воислава Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на территории Украины. Об этом сообщает издание Yle.

Как следует из ордера на арест, Торден совершил предполагаемые преступления в 2014–2015 годах.

По информации уездного суда Хельсинки, заседание по делу россиянина состоится 18 декабря во второй половине дня.

8 декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего россиянина на Украину.

До этого Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена.

Позже пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания гражданина России.

Ранее в Норвегии по подозрению в шпионаже задержали «бразильца», который оказался гражданином РФ.