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В российском регионе крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега

В Тульской области крыша многоквартирного дома рухнула из-за снега

В Тульской области часть крыши многоквартирного дома рухнула из-за снега. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 декабря в городе Кимовске на улице Бессолова в жилом многоквартирном доме 1962 года постройки. Сообщается, что обрушились стропильная система и шиферная крыша в районе второго подъезда. В результате произошедшего никто не пострадал.

Мероприятия по ликвидации последствий произошедшего находятся на контроле ведомства. Отопление отключили до окончания работ на крыше, чтобы предотвратить разрушение труб и другого оборудования из-за холода.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения жилищного законодательства по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в зимний период, в том числе своевременности проведения капитального и текущего ремонтов дома», — рассказали в прокуратуре.

Ранее в Орле под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажного дома.

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