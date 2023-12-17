Путин рассказал, как получил свой первый автомобиль

Президент России Владимир Путин поделился историей о том, как его родители отказались от покупки квартиры для себя ради автомобиля для сына-студента. Об этом глава государства рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Российский лидер вспомнил, что его мама после выхода на пенсию работала санитаркой в больнице. Там в буфете ей дали лотерейный билет, по которому она выиграла «Запорожец», отметил Путин.

По его словам, родители могли продать билет и на вырученные деньги купить кооперативную квартиру, но мама настояла на том, чтобы забрать машину и отдать сыну.

«Мама вдруг говорит: «Возьмем машину, пусть сынок ездит», – вспомнил президент.

Глава государства признался, что до сих пор удивлен такому поступку родственников.

До этого Путин вспомнил, как в студенчестве работал грузчиком.

Также президент сообщил, что его в свое время крестил отец патриарха Кирилла.

Ранее Путин вспомнил свои встречи с Фиделем Кастро.