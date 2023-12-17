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Россиянка пожаловалась на затопленный кипятком подвал жилого дома

Жительница Омска рассказала, как подвал жилого дома две недели заливает кипятком

В Омске подвал пятиэтажного дома на улице Карбышева уже почти две недели заливает кипятком. Об этом местная жительница рассказала изданию «Новый Омск».

Из-за конденсата от пара дом снаружи у первого подъезда покрылся ледяной коркой. Омичка пояснила, что жильцы на первом этаже дома буквально задыхаются от пара и запаха затхлости.

Россиянка обратила внимание, что один прорыв ремонтники теплосети все же устранили. Однако где-то выше образовались еще несколько прорывов труб.

«По отводной шахте, где проложены трубы, кипяток льется, а так как наш дом находится ниже по уровню — по этой шахте кипяток льет в подвал. Вот и получается, что в нашем доме нет прорыва, но он пострадал», — отметила омичка.

Женщина рассказала, как пыталась разобраться в ситуации и обращалась в аварийную службу и управляющую компанию, но ей сообщили, что ремонта не будет, пока не отступят холода.

«Видимо, все ждут, когда подъезд рухнет», — констатировала женщина.

Она добавила, что фундамент дома уже вторую зиму подряд подмывает кипятком. В прошлом году, по ее словам, больше месяца так же заливало.

Ранее в Иркутске на Кайской горе из-за прорыва трубы произошло массовое ДТП.

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