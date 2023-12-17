Милонов рассказал, о чем попросил в письме Деду Морозу

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал письмо Деду Морозу, в котором попросил разрешить ему выехать в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью Daily Storm.

«Я написал письмо Деду Морозу. Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Виталий. Разреши мне, пожалуйста, уехать в зону СВО», — поделился Милонов.

Так он ответил на вопрос о запрете посещения зоны СВО для депутатов «Единой России». До этого председатель фракции Васильев на встрече с президентом Путиным заявил, что приказ выполняется и парламентарии не выезжают на передовую.

При этом Милонов подчеркнул, что встретить Новый год в зоне СВО — его мечта.

В июле 2023 года стало известно, что теперь при желании посетить воинские части в зоне спецоперации депутаты обязаны направлять соответствующие запросы министру обороны Сергею Шойгу или начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Согласовывать поездки парламентариев будет руководство Госдумы.

Один из источников СМИ рассказал, что депутатам запретили приезжать в воинские части и встречаться там с военными, однако они смогут посещать новые регионы и передавать военнослужащим помощь, встречаясь с ними на нейтральной территории.

26 сентября депутат ГД Михаил Матвеев сообщил, что до парламентариев под подпись довели распоряжение о запрете выездов в новые российские субъекты без согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. В своем Telegram-канале законодатель подчеркнул, что ограничения в том числе коснулись сотрудников администрации главы государства и ряда других структур.

Ранее Мэр Воркуты сообщил, что отправится служить по контракту.