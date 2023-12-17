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Рейс «Уральских авиалиний» из Читы в Петербург задержали на сутки

В Чите рейс «Уральских авиалиний» в Петербург задержали на сутки

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Shutterstock

Рейс «Уральских авиалиний» из Читы в Петербург с посадкой в Екатеринбурге задержали на сутки. Об этом со ссылкой на горячую линию авиакомпании сообщает CHITA.RU.

По информации издания, самолет, который должен был лететь по маршруту Чита — Екатеринбург — Петербург задержали на сутки 17 декабря. Причину задержки рейса оператор горячей линии «Уральских авиалиний» не назвал, передает CHITA.RU.

До этого рейс «Победы» из Петербурга в Уфу задержали из-за шутки пассажира. Перед самым вылетом мужчина в шутку заявил, что самолет заминирован. Злоумышленник был немедленно задержан, после чего борт проверяли на наличие взрывных устройств. В итоге еще около часа воздушное судно не могло получить повторное разрешение на вылет.

Ранее самолет экстренно сел в аэропорту Новосибирска из-за возгорания двигателей.

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