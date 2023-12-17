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Путин рассказал, как проведет Новый год

Путин сообщил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского со своими родными и близкими. Этим он поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», — предположил президент.

При этом глава государства признался, что в магазин еще не ходил и подарки он не выбирал. Тем не менее он пообещал, что попробует сделать своим близким приятное в новогоднюю ночь.

До этого Владимир Путин дал россиянам совет, как провести новогодние праздники. Он посоветовал жителям страны провести новогодние праздники с родственниками и близкими людьми. Он отметил, что в это время гражданам стоит найти с родными людьми общее дело. В частности, Путин рекомендовал россиянам вместе с родственниками посетить выставки или театры. Кроме того, по его словам, можно вместе заняться спортом.

Ранее Владимир Путин рассказал, как борется со стрессом.

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