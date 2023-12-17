В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий

В воскресенье в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По информации синоптиков, желтый уровень погодной опасности будет действовать до 16:00 часов 17 декабря. В столичном регионе наблюдается порывистый ветер до 15 м/с и изморозевые отложения.

«В Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 18:00 19 декабря», — говорится в сообщении.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что суточный рекорд по количеству снега в столице вновь обновился.

По его словам, самая большая высота снежного покрова в Москве отмечается на метеостанции МГУ и в Коломне и составляет 45 см.

Он добавил, что предыдущий рекорд был установлен в 1941 году. Тогда высота снежного покрова составляла 36 см.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве в воскресенье, 17 декабря, ожидаются снег, мокрый снег, гололед и до 0°С.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.