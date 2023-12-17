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Красноярца избили возле бара на глазах у охраны

В Красноярске посетителя бара избили на глазах у охраны

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Depositphotos

В Красноярске посетителя бара избили на глазах у охраны, которая якобы не давала разнять драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 17 декабря возле одного из баров города. Между посетителями произошел конфликт — его причины не уточняются.

По словам очевидцев, двое посетителей заведения «вылетели» из бара и упали на снег, где продолжили борьбу. Сообщается, что окружающие предприняли попытку разнять драку, но охрана не дала им этого сделать, передает «Борус. Люди». На кадрах видно, как уже несколько россиян держат и избивают мужчину.

По данным Telegram-канала, посетители заведения, возле которого все случилось, ранее уже выражали недовольство работой сотрудников охраны.

Ранее мужчина устроил дебош в мурманском баре, пытаясь драться с охранниками.

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