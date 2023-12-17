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Ребенок, катаясь с горки, провалился в открытый люк с водой

В Туле ребенок катался с горки и провалился в открытый люк с водой

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Freepik

В Туле пятилетний мальчик скатился с горки в колодец с водой глубиной более трех метров. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Инцидент произошел 15 декабря во дворах домов по улице Белкина в Туле, после снегопада жители дома вышли чистить дороги от снега. Дети в это время играли на снежной горке. Съезжая с нее в очередной раз, пятилетний мальчик неожиданно исчез. Оказалось, что рядом со снежной горкой находился незакрытый люк, в который съехал ребенок.

«Папа наш вниз головой опустился в колодец, чтобы достать сына, соседи держали его за ноги, но все равно этого было недостаточно. Не дотягивался. Тогда он принял решение забраться в колодец и оттуда на руках подал ребенка мне», — рассказала мать мальчика.

В наполненном ледяной водой колодце мальчик провел несколько минут, на место ЧП родители вызвали полицию и написали заявление. Как установили правоохранители, колодец был открыт, сверху находилась лишь автомобильная шина.

Ранее пятеро школьников провалились в яму с кипятком в Юже.

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