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На Украине собрались отменить отсрочку от мобилизации для полицейских

В парламенте Украины хотят отменить отсрочку от мобилизации для полицейских

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Национальная полиция в Полтавской области

Депутаты Верховной рады Украины собрались отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, бюро экономической безопасности (БЭБ) и государственной пенитенциарной службы. Об этом в своих соцсетях сообщила замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

По ее словам, соответствующий законопроект находится в разработке. При этом она пояснила, что до этого военные подали правительству свои, но более жесткие нормы, поэтому в Раде прорабатывают реалистичную модель.

Безуглая добавила, что вместе с этим рассматривают вопросы снижения предельного призывного возраста с 27 до 25 лет, отмены срочной службы, базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет и предоставления отпуска 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из которых 12 месяцев — непосредственно в зоне боевых действий.

Безуглая до этого заявляла, что беременность и роды останутся «уникальной отсрочкой» от службы в армии для женщин. Однако, согласно планам, женщины должны будут становиться на воинский учет.

Ранее стало известно, что на Украине сотрудники военкомата вручают повестки в торговом центре.

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